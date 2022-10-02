KPSS ÖABT SINAV SONUÇ TARİHİ 2022: ÖSYM takvimi ile KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2022 KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Öğretmen olmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS ÖABT sınavı, bugün 2 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Bu kapsamda öğretmen adayları, şimdiden KPSS ÖABT sınav sonuç tarihi araştırmalarına başladı. ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayları yayınlandığı kılavuz ile duyurmuştu. Peki, KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı…

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM tarafından 2 oturum halinde düzenlenecek olan 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar şöyle;