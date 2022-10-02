KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF İNDİR: ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

2022 KPSS ÖABT sınavı için beklenen gün geldi çattı. Öğretmen olmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS ÖABT sınavı, bugün 2 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavın tamamlanmasının ardından ''KPSS ÖABT soruları ve cevapları'' öğretmen adaylarının gündemindeki yerini alacak. ÖSYM, düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün ya da bir sonraki gün erişime açıyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir linki ve konu ile ilgili merak edilenler…
"KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı" 2 Ekim Pazar gününün en önemli konularından bir tanesi olacak. 81 il merkezinde ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavın ardından binlerce katılımcı "KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna yanıt arayacak. İşte, KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları yayımlanma tarihi ile ilgili detaylar;
KPSS ÖABT sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı resmi tarih henüz belli olmadı.
KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor. KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi), 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav, 150 dakika sürecek ve toplam 75 sorudan oluşacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek.
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.
02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''