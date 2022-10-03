Haberler Yaşam Haberleri KPSS ÖABT soruları ve cevapları (cevap anahtarı) PDF indir! KPSS Alan Bilgisi soruları cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı
Giriş Tarihi: 3.10.2022 11:28

KPSS ÖABT soruları ve cevapları (cevap anahtarı) PDF indir! KPSS Alan Bilgisi soruları cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen KPSS ÖABT soruları ve cevapları gündemdeki yerini aldı. Binlerce öğretmen adayının katılım sağladığı KPSS Alan Bilgisi testinin soru ve cevap anahtarı sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştı. Bu yılın KPSS soruları ve cevaplarını incelemek isteyenler PDF halindeki dosyadan yüzde 10’luk kısmına ulaşabiliyor. Peki, 2022 KPSS ÖABT Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafta, Fizik, Biyoloji, Din, İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik, Okul öncesi, Beden Eğitimi soruları ve cevapları (cevap anahtarı)

KPSS ÖABT soruları ve cevapları cevap anahtarı PDF indir! KPSS Alan Bilgisi soruları cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevap anahtarı araştırmaları bu sabah saatleriyle beraber de sürüyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen sınava binlerce aday katılım sağlarken gerek kendi yanıtlarını karşılaştırmak isteyen gerekse bu yılın sorularını incelemek isteyen vatandaşlar 2022 KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF dosyasını incelemeye başladı. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ÖABT sınavı soruları cevapları...

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF indir

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10'ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF indir

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde adaylara duyurulacak.

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF indir

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI

Aşağıda yer alan linkle KPSS ÖABT soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR

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