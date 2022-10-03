KPSS ÖABT soruları ve cevapları (cevap anahtarı) PDF indir! KPSS Alan Bilgisi soruları cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10'ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.