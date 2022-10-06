KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans sınavı kaç dakika, kaç soru?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman sorusu, yeniden hazırlanan ÖSYM sınav takvimi 2022 ile öğrenilebiliyor. Sınav bu hafta içi yapılacak ve adaylar, KPSS ön lisans sınavı kaç dakika, kaç soru araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? İşte detaylar...
KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi.
Sınav 12.45'te sonra erecek.
KPSS Ön lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
KPSS ÖN LİSANS SORU SAYISI, SINAV SÜRESİ
KPSS Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.