KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans sınavı kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi.

Sınav 12.45'te sonra erecek.

KPSS Ön lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.