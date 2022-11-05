KPSS önlisans branş sıralaması 2022: ÖSYM KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS önlisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayınlanmasını bekliyor. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuluyor. Adaylar KPPS branş bazında sıralamalarına bakarak kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirebiliyorlar. Peki KPSS önlisans branş sıralaması 2022 açıklandı mı? ÖSYM KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. KPSS önlisans branş sıralamalarının önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2022 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.