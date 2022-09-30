KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 KPSS sınavı kaç dakika sürecek? İşte süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS önlisans sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Genel yetenek, genel kültür sınavlarına katılım sağlayacak olan vatandaşlar için şimdiden heyecana başlarken "2022 KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına da yanıt aranmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum öğleden önce 10.15'te başlayacak. Peki, 2022 KPSS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi.
KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.
ÖSYM DUYURDU!
2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.
KPSS ÖNLİSANS SORU SAYISI, SINAV SÜRESİ
KPSS Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur.