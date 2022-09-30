KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 KPSS sınavı kaç dakika sürecek? İşte süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS önlisans sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Genel yetenek, genel kültür sınavlarına katılım sağlayacak olan vatandaşlar için şimdiden heyecana başlarken "2022 KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına da yanıt aranmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum öğleden önce 10.15'te başlayacak. Peki, 2022 KPSS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!