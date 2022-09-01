KPSS ortaöğretim başvuruları ne zamana kadar sürecek sorusu, ÖSYM'nin duyurusu ile araştırılıyor. 2022 KPSS sınav takvimi güncellendi ve her sınavın başvuru tarihleri değiştirildi. Adaylar, KPSS ortaöğretim başvuru ekranı üzerinden KPSS sınavı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ise değişmed. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar!
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınavı başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.''
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimine göre 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayan 2022 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Söz konusu sınava katılacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırmaları gerekecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile beraber belli oldu. Kılavuza göre KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, 130,00 TL olarak belirlendi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?
Sınav ücreti, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Kılavuzda belirtilen bankalar şöyle;
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim oturumu, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.