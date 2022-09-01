KPSS ortaöğretim başvuruları ne zamana kadar sürecek sorusu, ÖSYM'nin duyurusu ile araştırılıyor. 2022 KPSS sınav takvimi güncellendi ve her sınavın başvuru tarihleri değiştirildi. Adaylar, KPSS ortaöğretim başvuru ekranı üzerinden KPSS sınavı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ise değişmed. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar!