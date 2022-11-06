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Giriş Tarihi: 6.11.2022 10:51

KPSS ortaöğretim puan hesaplama: 2022 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

KPSS puan hesaplama ekranı hakkında aratma, ortaöğretim oturumundan çıkan adaylar tarafından sıklıkla aratılıyor. Özellikle KPSS ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusu, gündemdeki yerini bugün koruyacak. ÖSYM başvuru kılavuzu içerisinde yer alan KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2022 üzerinden adaylar kaç puan aldıklarını öğrenebileceklerini söylemekte fayda var. KPSS lise sınavı net hesaplama işlemleri, sonuçların açıklanmasına kadar sıklıkla aratılacak. Peki, KOSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2022 KPSS puan hesaplama yöntemi

KPSS ortaöğretim puan hesaplama: 2022 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2022 ile adaylar oturumdan kaç net yaptıklarını, ne kadar puan aldıklarını tahmin etmek istiyor. KPSS sonuçlarının aralık ayında açıklanacağından adaylar, ne kadar başarılı olduklarını öğrenmek için KPSS puan hesaplama üzerinden netlerini hesaplıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte KPSS ortaöğretim puan hesaplama

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMASI

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

Kısaltmalar

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

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