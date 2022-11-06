KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? 2022 KPSS ortaöğretim net hesaplama

KPSS lise sınavı oturumu sona erdi ve araştırmalar hızlandı. Özellikle KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? sorusu sıklıkla yanıt arıyor. Kamuda çalışmak; memur olmak isteyen adaylar, en azından genellikle istenen baraj puanının hemen üstünde bir puan almak istiyor. İşte KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? sorusunun cevabı
70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?
Birçok açıktan alım yapan kamu kurumu genellikle minimum 70 puan şartı arıyor. KPSS Ortaöğretim sınavından 70 puan almak için 40 -45 net yapmak gerekiyor
KPSS Ortaöğretim sınavından 80 puan almak için ise 67 – 72 arasında net yapmanız gerekir. 90 puan alabilmek için ise 87-92 arasında net yapılması gerekiyor.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) OTURUMU SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi doğrultusunda; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Sınavın hemen ardından 2022 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 06 Kasım 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 16 Kasım 2022 tarihinde 23.59'da sonlanacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''
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