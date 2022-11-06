KPSS Ortaöğretim sınavında kaç net yaparsam 70 puan alırım? 2022 KPSS ortaöğretim net hesaplama

70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?

Birçok açıktan alım yapan kamu kurumu genellikle minimum 70 puan şartı arıyor. KPSS Ortaöğretim sınavından 70 puan almak için 40 -45 net yapmak gerekiyor

KPSS Ortaöğretim sınavından 80 puan almak için ise 67 – 72 arasında net yapmanız gerekir. 90 puan alabilmek için ise 87-92 arasında net yapılması gerekiyor.