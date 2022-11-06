KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM KPSS sonuçları erken açıklanır mı, sonuç tarihi belli mi?

KPSS ortaöğretim sınavı bugün itibariyle yapılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği lise sınavı ile adaylar kamuda personel olmak için iyi puan almak istiyor. Sınavdan çıkan adaylar, "KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonuçları erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM de KPSS ortaöğretim sonuç tarihi hakkında kesin bir tarih verdi. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar...