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Giriş Tarihi: 6.11.2022 10:07 Son Güncelleme: 6.11.2022 10:07

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM KPSS sonuçları erken açıklanır mı, sonuç tarihi belli mi?

KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları hakkında araştırmalar, sınavın başlamasıyla birlikte artış gösterdi. Sınava giren ve kamuda personel olmak isteyen yüzbinlerce aday, iyi puan almak istiyor. KPSS sınavının zorluğu kolaylığı sınav bitince tartışılacakken adaylar, 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM AİS üzerinden adaylar günü geldiğinde KPSS lise sonuçları sorgulama ekranına erişebilecekken, bir süre daha beklemeleri gerekecek. KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar…

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM KPSS sonuçları erken açıklanır mı, sonuç tarihi belli mi?

KPSS ortaöğretim sınavı bugün itibariyle yapılıyor. ÖSYM'nin düzenlediği lise sınavı ile adaylar kamuda personel olmak için iyi puan almak istiyor. Sınavdan çıkan adaylar, "KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonuçları erken açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM de KPSS ortaöğretim sonuç tarihi hakkında kesin bir tarih verdi. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim lise sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarının 1 Aralık 2022 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS LİSE SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans ve ön lisans sonuçları takvimde belirtildiği tarihte açıklandı.

Buna göre KPSS ortaöğretim sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 1 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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