Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2022 Ortaöğretim Lise KPSS sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 5.11.2022 22:59

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2022 Ortaöğretim Lise KPSS sınav sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı. Lise mezunu olan adayların kamuda memur olmak için tercih ettiği sınav 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşiyor. sonuc.osym.gov.tr adresinde adayların erişimine açılacak KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama sayfası sınavın hemen ardından araştırılmaya başladı. ÖSYM AİS sınav sonucu sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Sınavdan sonra KPSS lise sonuçları bekleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, erken açıklanır mı? İşte, sonuç tarihi…

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2022 Ortaöğretim Lise KPSS sınav sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama sınavın hemen ardından gündemdeki yerini alıyor. ÖSYM AİS ekranı ile araştırılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için lise mezunu adaylarda heyecan dorukta olacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte erken açıklanır mı? KPSS lise sınav sonuç tarihi araştırılıyor. İşte, 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları hakkında ÖSYM'den açıklama!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim lise sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarının 1 Aralık 2022 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS LİSE SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans ve önlisans sonuçları takvimde belirtildiği tarihte açıklandı.

Buna göre KPSS ortaöğretim sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 1 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2022 Ortaöğretim Lise KPSS sınav sonuç tarihi
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