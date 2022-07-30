KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022: ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak olan KPSS Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılım sağlayacak binlerce memur adayının gündeminde ise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yer alıyor. Heyecan içinde sınav günün bekleyen adaylar, sabah saatlerinden bu yana KPSS sınav giriş yerleri araştırması yapıyor. KPSS Lisans sınavı giriş yerleri, geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 2022 KPSS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…