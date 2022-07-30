KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022: ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak olan KPSS Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılım sağlayacak binlerce memur adayının gündeminde ise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yer alıyor. Heyecan içinde sınav günün bekleyen adaylar, sabah saatlerinden bu yana KPSS sınav giriş yerleri araştırması yapıyor. KPSS Lisans sınavı giriş yerleri, geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 2022 KPSS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Lisans sınavı giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.
Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2022-KPSS Lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 2 Eylül'de açıklanacak.
"KPSS ne zaman" sorusunun yanıtı, yılbaşında ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi ile belli olmuştu. Buna göre KPSS sınav tarihleri şöyle:
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT: 14 Ağustos 2022
DHBT: 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022