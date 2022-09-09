KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! KPSS lisans sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS girişi ile açılıyor. Memur adayları için sayılı bir zamanın kaldığı sınav için geri sayım başladı. Adaylar, sınav öncesinde sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını hazırlayacak. KPSS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru, hangi tarihte soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KPSS lisans sınavı hakkında merak edilenler…
KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!
"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KPSS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?
ÖABT testinde 75 soru bulunmaktadır ve 120 dakikAdır.
Alan Bilgisi sınavında girilen alanla ilgili 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin toplamında 120 soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.