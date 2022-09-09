KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! KPSS lisans sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS girişi ile açılıyor. Memur adayları için sayılı bir zamanın kaldığı sınav için geri sayım başladı. Adaylar, sınav öncesinde sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını hazırlayacak. KPSS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru, hangi tarihte soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KPSS lisans sınavı hakkında merak edilenler…