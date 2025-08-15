Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.8.2025 15:30

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yaklaşırken, sınava girecek binlerce adayın en çok beklediği bilgilerden biri de sınav giriş yerleri. Adayların hangi il, bina ve salonda sınava gireceği bilgisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulacak. KPSS giriş belgelerinde, sınav yeri bilgilerinin yanı sıra adayların uyması gereken kurallar da yer alacak. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte açıklanması beklenen tarih ve süreç hakkında detaylar.

2025 KPSS'ye sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu. Eylül ayında gerçekleştirilecek oturumlar için hazırlıklar sürerken, başvurularını tamamlayan adaylar hangi okul ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri hangi tarihte belli olacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM'nin sınav uygulama takvimine göre, KPSS sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 7 ila 10 gün önce adayların erişimine açılıyor. 2025 KPSS oturum tarihleri göz önünde bulundurulduğunda, belgelerin ağustos ayının son haftasında veya eylül ayının ilk günlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması öngörülüyor.

KPSS 2025 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda, KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına ilişkin başvurular 10 Temmuz itibarıyla sona erdi. Lisans düzeyinde sınava girecek adaylar için sınav tarihi netleşti. Takvime göre, 2025 KPSS Lisans oturumları 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
