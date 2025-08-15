KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 KPSS'ye sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu. Eylül ayında gerçekleştirilecek oturumlar için hazırlıklar sürerken, başvurularını tamamlayan adaylar hangi okul ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri hangi tarihte belli olacak?