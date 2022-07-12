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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:15

KPSS sınav giriş belgesi - yerleri son durum: 2022 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM duyuru ekranından açıklanacak. 31 Temmuz’da yapılacak sınav öncesinde pek çok aday sınav yerleri ile ilgili araştırma yapıyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama beklenirken, ÖSYM resmi sitesi üzerinden bu belgeleri sınavın düzenleneceği tarihe 10 gün kadar önce adayların erişimine açıyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KPSS sınav giriş belgesi - yerleri son durum: 2022 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de devlet memuru olma hayali kuran on binlerce kişi, 31 Temmuz günü yapılacak olan KPSS sınavı için geri sayıma başladı. Bu noktada adaylar, KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi gibi detaylarla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınava oldukça kısa süre kala son hazırlıklar tamamlandı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi, sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi sorgulama – öğrenme ekranı...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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KPSS sınav giriş belgesi - yerleri son durum: 2022 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
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