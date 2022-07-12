KPSS sınav giriş belgesi - yerleri son durum: 2022 KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de devlet memuru olma hayali kuran on binlerce kişi, 31 Temmuz günü yapılacak olan KPSS sınavı için geri sayıma başladı. Bu noktada adaylar, KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi gibi detaylarla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınava oldukça kısa süre kala son hazırlıklar tamamlandı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi, sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi sorgulama – öğrenme ekranı...