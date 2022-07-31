KPSS sınav soruları yorumları: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?

2021 KPSS SORULARI NASILDI?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında adaylar sözel bölümde sözel akıl yürütme becerilerinden, dil bilgisi ve yazım kurallarına hakimiyetleri yönünden değerlendiriliyor. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruluyor. Bunların dışında Türk ve dünya tarihi, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, kültürel ve sosyoekonomik konular ve güncel bilgiler başlıkları altında adayların bilgi birikimi ölçülüyor.