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Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:47

KPSS sınav soruları yorumları: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?

KPSS soruları zor muydu kolay mıydı diye merak eden pek çok kişi sosyal medyadaki yorumları inceliyor. Gelecek yıl sınava girmeye hazırlananlar başta olmak üzere pek çok kişi 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı diye merak ediyor. İşte 2022 KPSS sınav yorumları ve adayların gözünden sınav yorumları…

KPSS sınav soruları yorumları: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?

KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı sorusu günün en çok merak edileni halini aldı. Bugün ilk iki oturumu gerçekleştirilen sınav hakkında 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, ne soruldu gibi sorular sık sık araştırılıyor. Peki KPSS GY-GK soruları nasıldı? İşte KPSS sınav soruları yorumları ve 2022 KPSS'de sorulan sorulara dair değerlendirme!

2022 KPSS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS'nin ilk oturumu olan GY-GK (Genel Kültür-Genel Yetenek) sınavı 10:15'te başladı ve 12:25'te tamamlanacak. 2022 KPSS yorumları sınavın tamamlanmasının ardından sabah.com.tr'de yerini alacak.

2021 KPSS SORULARI NASILDI?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında adaylar sözel bölümde sözel akıl yürütme becerilerinden, dil bilgisi ve yazım kurallarına hakimiyetleri yönünden değerlendiriliyor. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruluyor. Bunların dışında Türk ve dünya tarihi, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, kültürel ve sosyoekonomik konular ve güncel bilgiler başlıkları altında adayların bilgi birikimi ölçülüyor.

KPSS BİTTİ Mİ, BİR SONRAKİ SINAV NE ZAMAN?

Tüm memur adaylarının girmek zorunda olduğu Genel Kültür Genel Yetenek oturumu sabah oturumunda gerçekleştiriliyor. Öğretmen olmak isteyen adaylar bu sınavın ardından saat 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına katılacak.

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KPSS sınav soruları yorumları: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?
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