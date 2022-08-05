KPSS SINAV TAKVİMİ: 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi açıkladı mı, ÖABT, lisans, ön lisans, alan sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu KPSS adayları tarafından sıklıkla soruluyor. ÖSYM takvimi 2022 listesi sınavlara katılacak adyaları yakından ilgilendiriyor. ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, KPSS lisans sınavının iptal edileceğini açıklamasından sonra vatandaşlar ÖSYM takvimini merak ediyor. İşte KPSS sınav takvimi 2022 detaylar!