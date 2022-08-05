Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV TAKVİMİ: 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi açıkladı mı, ÖABT, lisans, ön lisans, alan sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:13

KPSS SINAV TAKVİMİ: 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi açıkladı mı, ÖABT, lisans, ön lisans, alan sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS sınav takvimi, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un KPSS lisans sınavının iptal edildiği ve 7-14 Ağustos tarihindeki sınavların ertelenmesi sonucu daha da aratılır oldu. KPSS sınav takvimi 2022 bu sebeple sıklıkla araştırılmakta. 6-7 Ağustos KPSS alan bilgisi sınav, 14 Ağustos ÖABT sınavı yapılması bekleniyordu. Sınavlar ertelendi ve böylece adaylar KPSS sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sınav takvimi belli mi? İşte detaylar!

KPSS SINAV TAKVİMİ: 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi açıkladı mı, ÖABT, lisans, ön lisans, alan sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu KPSS adayları tarafından sıklıkla soruluyor. ÖSYM takvimi 2022 listesi sınavlara katılacak adyaları yakından ilgilendiriyor. ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, KPSS lisans sınavının iptal edileceğini açıklamasından sonra vatandaşlar ÖSYM takvimini merak ediyor. İşte KPSS sınav takvimi 2022 detaylar!

KPSS LİSANS SINAVI ERTELENDİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

KPSS SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav takvimi 17 Eylül tarihinde paylaşılacak. Böylece KPSS 2022 sınavlarının ne zaman olup olmayacağı belli olacak.

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KPSS SINAV TAKVİMİ: 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi açıkladı mı, ÖABT, lisans, ön lisans, alan sınavları ne zaman yapılacak?
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