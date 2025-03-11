KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman, ön lisans ve ortaöğretim sınavları bu yıl var mı?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. Lisans sınavı her yıl düzenlenirken ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları iki yılda bir yapılmakta. Son olarak 2024 yılında hayata geçirilen bu sınavlarda yeni tarihler araştırılıyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman, lisans başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, detaylar.
KPSS SINAV TAKVİMİ 2025
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.
2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.