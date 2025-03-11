Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman, ön lisans ve ortaöğretim sınavları bu yıl var mı?
Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:20 Son Güncelleme: 11.3.2025 12:20

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman, ön lisans ve ortaöğretim sınavları bu yıl var mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. KPSS Lisans sınavı her yıl düzenlenirken, KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ise her iki yılda bir yapılmaktadır. Peki, KPSS sınavları ne zaman? KPSS ön lisans ve ortaöğretim bu yıl var mı?

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman, ön lisans ve ortaöğretim sınavları bu yıl var mı?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. Lisans sınavı her yıl düzenlenirken ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları iki yılda bir yapılmakta. Son olarak 2024 yılında hayata geçirilen bu sınavlarda yeni tarihler araştırılıyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman, lisans başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, detaylar.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BU YIL VAR MI?

KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları geçtiğimiz sene uygulandığı için bir sonraki sınav 2026'da olacak.

2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman, ön lisans ve ortaöğretim sınavları bu yıl var mı?
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