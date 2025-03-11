KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman, ön lisans ve ortaöğretim sınavları bu yıl var mı?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. Lisans sınavı her yıl düzenlenirken ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları iki yılda bir yapılmakta. Son olarak 2024 yılında hayata geçirilen bu sınavlarda yeni tarihler araştırılıyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman, lisans başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, detaylar.