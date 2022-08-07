KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM başkanından KPSS sınav takvimi 2022 hakkında açıklama!

KPSS sınav takvimi 2022 yeniden düzenlenerek adaylar ile paylaşılacak. Sınava girecek adaylardan yeniden sınav ücreti talep edilmeyecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav yerleri ile ilgili duyuru da ÖSYM başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, KPSS sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEK!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.
Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.
Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"31 Temmuz'da gerçekleşen 2022 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim sınavları iptal edilmiştir. ÖSYM sınav takviminde yer alan; 2022- KPSS Lisans Alan ve 2022- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir."
ÖSYM BAŞKANI ERSOY AÇIKLAMIŞTI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir" dedi.
Prof. Dr. Ersoy, "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır" ifadelerini kullanmıştı.