KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM başkanından KPSS sınav takvimi 2022 hakkında açıklama!

KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"31 Temmuz'da gerçekleşen 2022 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim sınavları iptal edilmiştir. ÖSYM sınav takviminde yer alan; 2022- KPSS Lisans Alan ve 2022- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir."