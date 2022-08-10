KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak? ÖSYM AİS ile KPSS sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

KPSS sınav merkezi değişikliği ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. İptal edilen lisans oturumları Eylül ayında yeniden düzenlenecek. Bu noktada sınav giriş yerlerini değiştirmek isteyen adaylar sormaya başladı: KPSS sınav yeri değiştirme ne zaman yapılacak, hangi tarihte, son tarih ne zaman? KPSS sınav yeri güncelleme işlemleri için ÖSYM açıklaması geldi. İşte, o açıklama…