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Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:31

KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak? ÖSYM AİS ile KPSS sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

İptal eden Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları için yeni takvim geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Adaylara sınav giriş yerleri ile ilgili değişiklik yapma fırsatı da sunuluyor. ÖSYM tarafından gelen açıklama ile KPSS sınav yeri değiştirme tarihleri açıklandı. Peki, KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, KPSS sınav yeri değiştirme 2022 son tarih…

KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak? ÖSYM AİS ile KPSS sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

KPSS sınav merkezi değişikliği ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. İptal edilen lisans oturumları Eylül ayında yeniden düzenlenecek. Bu noktada sınav giriş yerlerini değiştirmek isteyen adaylar sormaya başladı: KPSS sınav yeri değiştirme ne zaman yapılacak, hangi tarihte, son tarih ne zaman? KPSS sınav yeri güncelleme işlemleri için ÖSYM açıklaması geldi. İşte, o açıklama…

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Tekrar edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi güncellemesi 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav yeri değiştirme işlemi, 11 Ağustos 2022 saat 14.00'te başlayacak; 12 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS SINAV YERİ GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Önceki sınav merkezlerini güncellemek isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak işlemler belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılıp kaydedilmeli.

KPSS NE ZAMAN 2022?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak? ÖSYM AİS ile KPSS sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?
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