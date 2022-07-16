KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi alma ekranı

Kamuda memur olmak isteyen kişilerin katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 KPSS) lisans oturumu için heyecan dorukta. 31 Temmuz günü yapılacak olan KPSS sınavına kısa süre kala sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere KPSS sınav yerleri, ÖSYM'nin duyuru ekranından açıklanıyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama beklenirken ''KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Peki; KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı.
2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Buna göre; ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibarıyla yayımlaması bekleniyor.
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Buna göre, sınav yerlerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.
KPSS OTURUM TARİHLERİ
KPSS lisans oturumu, genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.
KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.
KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.