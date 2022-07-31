Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında bugün gerçekleştirilen KPSS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi gibi birçok detay bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme geliyor. ÖSYM tarafından ilk oturumun 10.00'da başlayacağını bildirmiş ve ikinci oturum ise öğleden sonra gerçekleşeceği duyurulmuştu. Peki KPSS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!