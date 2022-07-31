Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında bugün gerçekleştirilen KPSS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi gibi birçok detay bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme geliyor. ÖSYM tarafından ilk oturumun 10.00'da başlayacağını bildirmiş ve ikinci oturum ise öğleden sonra gerçekleşeceği duyurulmuştu. Peki KPSS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te ve 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 14.45'te ve 100 dakika sürecek
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.
KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru