Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi
Giriş Tarihi: 30.7.2022 22:04 Son Güncelleme: 30.7.2022 22:05

KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi

31 Temmuz Pazar günü uygulanacak KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu sınav öncesi araştırılıyor. ÖSYM tarafından 81 ilde yapılacağı KPSS Lisans sınavı kapsamında sınav salonlarına gidecek olan pek çok aday, yanlarında kalem ve silgi götürüp götürmeyeceğini öğrenmek istiyor. 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da başlayacak. Peki KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu, KPSS lisans sınavına ne götürmek yasak? KPSS sınavında gereken belgeler ve yasak olan eşyalar listesi nelerdir? İşte KPSS sınavı yasakları ve kuralları

KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi

KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu, KPSS lisans sınavına ne götürmek yasak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yarınki sınav için son hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar sınava giderken hangi eşyaların yasak olduğunu ve nelerin yasak olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bunlardan en önemlisi ise KPSS sınavında gereken belgeler oluyor. Peki KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında gereken belgeler nelerdir?

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

KPSS oturumlarında adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurması gerekiyor:

Sınava giriş belgesi

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

KPSS sınavına su götürmek yasak değil. Yalnız sınava şeffaf pet şişe içerisinde suları getirebilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.

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KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi
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