KPSS SONUÇ TAKVİMİ: ÖSYM AİS ekranı ile 2025 A Grubu KPSS Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

14 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Binlerce kişinin katıldığı KPSS A Grubu Lisans sınavının üçüncü oturumunda, 120 soruya 160 dakikalık süre verildi. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranı için heyecan dorukta. Sınava giren adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte detaylar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, sonuçlar 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından görüntüleyebilirler. Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. İnternet üzerinde ilan edilen sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri adaylar için resmî tebliğ niteliği taşır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgileri değişen adayların, daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları bu değişikliklere göre güncellenmez.
Ayrıca, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kontrol edebilmek için ÖSYM tarafından "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" hizmete sunulmuştur. Her sınav sonucu belgesinin en altında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alır. Bu kodla doğrulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr üzerindeki ilgili sayfadan yapılabilir.