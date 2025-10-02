KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile A Grubu KPSS lisans sınavı sonuç tarihi

Bu yıl 7 ve 13-14 Eylül tarihlerinde KPSS'ye giren adaylar, sınav sonrası en çok sonuç açıklama tarihini ve sonuçları nasıl sorgulayacaklarını araştırıyor. Adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişilir?" sorularına yanıt arıyordu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2025 yılı A grubu lisans sınav sonuçlarının resmi olarak ilan edileceği gün belli oldu.
A grubu 2025 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları ÖSYM takvimine göre 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.