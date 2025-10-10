KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile KPSS sonuç sorgulama!

KPSS'ye giren adaylar için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların açıklanacağı tarihi duyururken gözler saat bilgisine çevrildi. Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 10 Ekim günü açıklanacak.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.