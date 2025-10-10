Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile KPSS sonuç sorgulama!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 01:38

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve saat merak edilirken, adaylar “KPSS sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

KPSS'ye giren adaylar için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların açıklanacağı tarihi duyururken gözler saat bilgisine çevrildi. Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 10 Ekim günü açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

