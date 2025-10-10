KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile KPSS sonuç sorgulama!

KPSS'ye giren adaylar için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların açıklanacağı tarihi duyururken gözler saat bilgisine çevrildi. Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?