Haberler Yaşam Haberleri KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile A grubu KPSS lisans GY-GK ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 13.9.2025 08:04

KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile A grubu KPSS lisans GY-GK ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak?

2025 KPSS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren milyonlarca aday, “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İlk oturumun ardından gözler Alan Bilgisi sınavlarına çevrilirken, adaylar sonuç takvimini ve açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2025 KPSS sonuçları ÖSYM tarafından hangi tarihte ilan edilecek, sonuç ekranına nasıl ulaşılacak?

KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile A grubu KPSS lisans GY-GK ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak?

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için düzenlenen KPSS maratonu devam ediyor. 2025 KPSS'nin Genel Yetenek – Genel Kültür oturumlarının ardından Alan Bilgisi sınavları gerçekleştiriliyor. Sınav sürecinin ardından adayların en çok merak ettiği konu ise KPSS sonuç tarihi oldu. Peki ÖSYM ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2025 KPSS sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yaptı. Takvime göre KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Resmi duyuru geldiğinde adaylar sonuç ekranına ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI

2025 KPSS'de ilk oturum olan Genel Yetenek – Genel Kültür sınavları geride kaldı. 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavları ile ikinci aşama tamamlanacak. Alan Bilgisi oturumlarına özellikle hukuk, iktisat, maliye, işletme gibi bölümlerden mezun adaylar katılıyor. Bu sınavların ardından sürecin en kritik aşaması olan KPSS sonuç açıklaması gündeme gelecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden KPSS sonuç ekranına giriş yapabilecek. Sonuç belgelerinde adayların testlerden aldığı doğru-yanlış sayıları, puanları ve sıralamaları yer alacak.

1. Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları — 13 Eylül 2025 Cumartesi

2. Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye alanları — aynı gün, 13 Eylül 2025 Cumartesi

3. Oturum: İşletme, Muhasebe, İstatistik alanları — 14 Eylül 2025 Pazar

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile A grubu KPSS lisans GY-GK ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz