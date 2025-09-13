KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile A grubu KPSS lisans GY-GK ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak?

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için düzenlenen KPSS maratonu devam ediyor. 2025 KPSS'nin Genel Yetenek – Genel Kültür oturumlarının ardından Alan Bilgisi sınavları gerçekleştiriliyor. Sınav sürecinin ardından adayların en çok merak ettiği konu ise KPSS sonuç tarihi oldu. Peki ÖSYM ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek?
ÖSYM, 2025 KPSS sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yaptı. Takvime göre KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Resmi duyuru geldiğinde adaylar sonuç ekranına ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
2025 KPSS'de ilk oturum olan Genel Yetenek – Genel Kültür sınavları geride kaldı. 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavları ile ikinci aşama tamamlanacak. Alan Bilgisi oturumlarına özellikle hukuk, iktisat, maliye, işletme gibi bölümlerden mezun adaylar katılıyor. Bu sınavların ardından sürecin en kritik aşaması olan KPSS sonuç açıklaması gündeme gelecek.
Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden KPSS sonuç ekranına giriş yapabilecek. Sonuç belgelerinde adayların testlerden aldığı doğru-yanlış sayıları, puanları ve sıralamaları yer alacak.
1. Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları — 13 Eylül 2025 Cumartesi
2. Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye alanları — aynı gün, 13 Eylül 2025 Cumartesi
3. Oturum: İşletme, Muhasebe, İstatistik alanları — 14 Eylül 2025 Pazar