KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 lisans KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklanma tarihi, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından lisans oturumu yapılan sınavın ardından sınava girenler tarafından öğrenilmek istenerek "KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümle ÖSYM tarafından yayımlandı. Aşağıdaki linklerle sorulara erişebilirsiniz.
31 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak.
Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.