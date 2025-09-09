Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 KPSS lisans sonuç tarihi (GY-GK, Alan Bilgisi)
Giriş Tarihi: 9.9.2025 16:14

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 KPSS lisans sonuç tarihi (GY-GK, Alan Bilgisi)

KPSS 2025 sınav maratonunu Alan Bilgisi oturumlarıyla geride bırakacak adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi. “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS sonuç tarihi belli oldu!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 KPSS lisans sonuç tarihi GY-GK, Alan Bilgisi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, her yıl milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği bir maraton olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında da Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları gündemde. Şimdi tüm adayların aklında tek bir soru var: "KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?" ÖSYM, resmi sınav takviminde sonuç tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından belirlenen tarihte erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10.10.2025 tarihinde görüntüleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin online sistemi üzerinden giriş yaparak sınav puanlarını görebilecek. Sonuç belgelerinde adayların; GY-GK ve Alan Bilgisi puanları olacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK) oturumu 7 Eylül tarihinde tamamlandı. Sırada Alan Bilgisi testleri var:

Alan Bilgisi 1. Gün: 13 Eylül 2025

Alan Bilgisi 2. Gün: 14 Eylül 2025

Alan Bilgisi 1. Gün:

10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

Alan Bilgisi 2. Gün:

10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 KPSS lisans sonuç tarihi (GY-GK, Alan Bilgisi)
