KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 KPSS lisans sonuç tarihi (GY-GK, Alan Bilgisi)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, her yıl milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği bir maraton olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında da Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları gündemde. Şimdi tüm adayların aklında tek bir soru var: "KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?" ÖSYM, resmi sınav takviminde sonuç tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar...
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından belirlenen tarihte erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10.10.2025 tarihinde görüntüleyebilecek.
Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK) oturumu 7 Eylül tarihinde tamamlandı. Sırada Alan Bilgisi testleri var:
Alan Bilgisi 1. Gün: 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Gün: 14 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Gün:
10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye
Alan Bilgisi 2. Gün:
10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik