KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 KPSS lisans sonuç tarihi (GY-GK, Alan Bilgisi)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, her yıl milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği bir maraton olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında da Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları gündemde. Şimdi tüm adayların aklında tek bir soru var: "KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?" ÖSYM, resmi sınav takviminde sonuç tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar...