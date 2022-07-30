ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleşecek olup KPSS soruları ve cevapları merak konusu oluyor. İlk etapta ÖSYM tarafından Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları yayımlandığı duyuruluyor. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına daha sonra ulaşıyorlar. Buna göre; KPSS soruları cevapları açıklandı mı? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı yayınlandı mı?