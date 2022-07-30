ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleşecek olup KPSS soruları ve cevapları merak konusu oluyor. İlk etapta ÖSYM tarafından Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları yayımlandığı duyuruluyor. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına daha sonra ulaşıyorlar. Buna göre; KPSS soruları cevapları açıklandı mı? 2022 ÖSYM ile KPSS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00
Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.