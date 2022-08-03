KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 ÖSYM ile KPSS lisans soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı

KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı açıklandı mı, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS lisans soruları ve cevap anahtarları paylaşıldı. Peki KPSS soruları ve cevapları 2022 açıklandı mı? 2022 ÖSYM ile KPSS lisans soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı PDF yayınlandı mı?
2022 KPSS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz'da yapıldı. Sınavın sonuçları ise 2 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
KPSS sınav soruları ve cevaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada
"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
ifadelerine yer verildi.