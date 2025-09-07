KPSS TARİHİ VE OTURUM BİLGİSİ 2025: KPSS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?

2025 KPSS sınav tarihleri ve saatleri açıklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, oturumların başlangıç ve bitiş sürelerini araştırıyor. Memuriyet hedefiyle sınava hazırlananlar, branşlarına uygun olarak Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK) ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2025 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri de netleşmiş oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...