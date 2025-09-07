KPSS TARİHİ VE OTURUM BİLGİSİ 2025: KPSS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?

2025 KPSS sınav tarihleri ve saatleri açıklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, oturumların başlangıç ve bitiş sürelerini araştırıyor. Memuriyet hedefiyle sınava hazırlananlar, branşlarına uygun olarak Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK) ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2025 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri de netleşmiş oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...
KPSS NE ZAMAN?
2025 KPSS takvimine göre;
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adayların en geç 10.00'a kadar sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.
Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Bu oturum için de 10.00'dan sonra binaya giriş yapılmayacak.
Alan Bilgisi 2. gün oturumu ise 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Tüm oturumlar 12.25'te sona erecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin atama işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS'de ortaöğretim ve ön lisans mezunlarına yönelik oturumlar iki yılda bir düzenleniyor. En son 2024'te yapılan sınavların bir sonraki uygulaması 2026 yılında gerçekleştirilecek.