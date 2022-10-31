KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2022 KPSS lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercih kılavuzu için ÖSYM'nin açıklaması merakla bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz hafta lisans oturumuna ilişkin sınav sonuçlarını erişime açmıştı. Hal böyleyken ise yeni haftanın öne çıkan konu başlıkları arasında "2022 KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" soruları yer aldı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS tercihlerine ilişkin detaylar belli olacak. İşte detaylar.