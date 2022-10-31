KPSS tercih kılavuzu ve tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2022 KPSS lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercih kılavuzu için ÖSYM'nin açıklaması merakla bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz hafta lisans oturumuna ilişkin sınav sonuçlarını erişime açmıştı. Hal böyleyken ise yeni haftanın öne çıkan konu başlıkları arasında "2022 KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" soruları yer aldı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS tercihlerine ilişkin detaylar belli olacak. İşte detaylar.
2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Ancak henüz KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih duyurulmadı. Detaylar yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının detayları, genel bilgiler, temel ilke ve kurallar yer alacak.
KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte KPSS tercihlerine ilişkin detaylar belli olacak. Tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih ile ilgili bir açıklama geldiğinde detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
KPSS tercih işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriyor. Tercih işlemi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıyor.
Güncel başvuru tarihleri içerisinde tercih listesi oluşturan adaylar, tercihin son gününe kadar listede güncelleme yapabilirler.