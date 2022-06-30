SON DAKİKA: KPSS tercih kılavuzu yayında! ÖSYM AİS ile 2022 1 KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

KPSS puanı ile bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için 2022 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM ile yayımlandı! 30 Haziran 2022 tarihinde bugün başlayan KPSS tercihleri için tarihler sorgulanmaya başladı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2022/1 KPSS tercih kılavuzu…