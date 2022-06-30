Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: KPSS tercih kılavuzu yayında! ÖSYM AİS ile 2022 1 KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:55 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:55

SON DAKİKA: KPSS tercih kılavuzu yayında! ÖSYM AİS ile 2022 1 KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

SON DAKİKA: KPSS tercih kılavuzu yayında! ÖSYM AİS ile 2022 1 KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

Son dakika KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! 2021/1 başlığı ile yayımlanan ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS tercihleri duyuruldu. Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu 2022…

KPSS puanı ile bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için 2022 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM ile yayımlandı! 30 Haziran 2022 tarihinde bugün başlayan KPSS tercihleri için tarihler sorgulanmaya başladı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2022/1 KPSS tercih kılavuzu…

SON DAKİKA: KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans pozisyon ve kadroları ile tercih işlemleri resmen başladı ve kılavuz duyuruldu.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Haziran 2022 tarihinde başlayan KPSS tercihleri 7 Temmuz 2022 tarihinde son bulacak. Adayların mesai bitimine kadar tercihlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Peki, KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2022/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: KPSS tercih kılavuzu yayında! ÖSYM AİS ile 2022 1 KPSS tercihleri ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
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