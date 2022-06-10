Haberler Yaşam Haberleri KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı KPSS tercihler nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:37 Son Güncelleme: 10.6.2022 10:39

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı KPSS tercihler nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı KPSS tercihler nasıl yapılır?

ÖSYM son dakika açıklaması ile KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı duyurusu sonrası detaylar belli oldu. Gelen açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. İşte KPSS tercih kılavuzu ile tüm bilgiler...

KPSS tercih kılavuzu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı açıklamasıyla gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, 10 – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Peki KPSS tercih nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı KPSS tercih işlemleri!

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS 2022 9 TERCİH KILAVUZU GELDİ!

KPSS-2022/9: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KPSS-2022/9 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı KPSS tercihler nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA