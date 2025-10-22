KPSS/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2025-2026: ÖSYM ile KPSS merkezi atamaları ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu sektöründe görev almak isteyen adaylar için yeni bir süreç başlıyor. 2025 KPSS/2 merkezi atamaları için tercih dönemi yaklaşırken, binlerce aday ÖSYM tarafından açıklanacak olan yerleştirme takvimine odaklandı. Peki, 2025/2 KPSS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte detaylar...
KPSS/2 MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN?
KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri için kesin tarihler henüz açıklanmadı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere tercihlerini gerçekleştirebilecek.
KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS A Grubu P1 puan türü, Genel Yetenek puanının %70 ve Genel Kültür puanının %30 oranında değerlendirilmesiyle hesaplanır. Bu puan türü özellikle mühendislik bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları için önemlidir ve genellikle uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.
P1 puan türü ile alım yapan başlıca kurumlar şunlardır:
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlık mühendislik kadroları
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu
KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
P2 puan türü, Genel Yetenek puanının %60 ve Genel Kültür puanının %40 oranına göre hesaplanır ve yalnızca lisans mezunları için geçerlidir.
P2 puan türü ile alım yapan kurumlar:
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
P3 puan türü, KPSS'de en yaygın kullanılan puan türüdür. Genel Yetenek ve Genel Kültür puanları %50-%50 oranında değerlendirilir ve lisans mezunları için geçerlidir. Bu puan türü genellikle kamu kurumlarının genel memuriyet alımlarında baz alınır.
P3 puan türü ile alım yapan başlıca kurumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu (Bilişim Personeli ve Uzman Yardımcısı)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı ve Adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
Gümrük Muhafaza, Muayene ve Memurlukları (Taşra ve Merkez Teşkilatı)
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler tarafından yapılan personel alımları