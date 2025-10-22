KPSS/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2025-2026: ÖSYM ile KPSS merkezi atamaları ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

KPSS/2 MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri için kesin tarihler henüz açıklanmadı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere tercihlerini gerçekleştirebilecek.