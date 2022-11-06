KPSS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu, KPSS sınavına ne götürmek yasak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Saatler 10.15'i gösterdiğinde sınava katılım sağlayacak adaylar, son hazırlıklarını yapıyor. Bununla birlikte, sınava giderken hangi eşyaların ve nelerin yasak olmadığını öğrenmeye çalışılıyor. Peki, KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında neler yasak, su götürmek yasak mı? İşte KPSS sınavında gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi
KPSS oturumlarında adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurması gerekiyor:
Sınava giriş belgesi
Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
KPSS sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
KPSS sınavına su götürmek yasak değil. Yalnız sınava şeffaf pet şişe içerisinde suları getirebilirsiniz.
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.