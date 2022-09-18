KPSS’DE SORULDU! Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİNE SAHİP OLAN KİŞİ!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yer alan Belediye Kanununun 47'nci maddesi, Görevden uzaklaştırma yetkisine dair bilgi vermektedir.

Buna göre; Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

Bu açıklamaya göre görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanına aittir.