Haberler Yaşam Haberleri KPSS’DE SORULDU! Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?
Giriş Tarihi: 18.9.2022 14:55

KPSS’DE SORULDU! Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?

2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. İlk oturumda sorulan sorular arasında yer alan ‘’Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?’’ sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki, Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir? İşte KPSS’de sorulan uzaklaştırma yetkisi sorusunun cevabı…

KPSS’DE SORULDU! Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?'' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir? İşte 2022 KPSS'de sorulan o sorunun cevabı…

KPSS SORUSU: BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİ KİME AİTTİR?

2022 KPSS Lisans Sınavı'nda sorulan Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir sorusu gündem oldu. ÖSYM henüz cevap anahtarını yayınlamadı. Ancak merak edilen sorunun yanıtı belli oldu.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİNE SAHİP OLAN KİŞİ!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yer alan Belediye Kanununun 47'nci maddesi, Görevden uzaklaştırma yetkisine dair bilgi vermektedir.

Buna göre; Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

Bu açıklamaya göre görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanına aittir.

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KPSS’DE SORULDU! Belediye Meclis üyesini görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir?
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