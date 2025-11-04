Kral Kaybederse 25. bölüm full izle! Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse dizisi 25. bölümüyle ekrana geliyor. Kenan Baran karakterinin yaşadığı değişim ve bu süreçte etrafındaki insanların hayatlarına yansıyan gelişmeler yeni bölümde izleyiciyle buluşacak. Kral Kaybederse 25. bölüm izle bağlantısı.
4 Kasım 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/bolumler
Fadi'nin yaşamla ölüm arasında verdiği mücadele herkesi derinden sarsar. Gaz kaçağı nedeniyle bilincini kaybeden Fadi, ailesinin son anda yetişmesiyle hastaneye kaldırılır. Doktorlar, yaşananların bir intihar girişimi olabileceğini düşünürken; Güllü ve Emine, bu olayın aile içinde kalması için sözleşir.
Fadi'nin ölümle pençeleştiğinden habersiz olan Kenan ise kulüpte her zamanki gibi eğlenmeye devam eder. Ancak her ne kadar Fadi'yi umursamıyor gibi davransa da içindeki huzursuzluk her an büyümektedir. Taburcu olduktan sonra evine dönen Fadi, geçmişin gölgesinden kolay kolay kurtulamaz.
Daha sonrasında Gülay'ın ısrarına dayanamayarak bir psikiyatristle görüşmeyi kabul eder. Doktorla yaptığı ilk görüşmede, Fadi acısını kelimelere değil, gözyaşlarıyla anlatır. On yıldır süren bir aşkın ardından yalnız kalan Fadi'nin içindeki öfke, pişmanlık ve yorgunluk doktora da geçer. Daha sonrasında bu öfke Kral'ın narsizm tahtını sarsan büyük bir darbeye dönüşür.