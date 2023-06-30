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Giriş Tarihi: 30.6.2023 14:20 Son Güncelleme: 30.6.2023 14:21

Kral Şakir Karakterleri - Kral Şakir Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Kral Şakir’in ailesi ve diğer karakterleri yeni dönem çizgi filmler arasında en çok ilgi görenler arasında yer almaktadır. Yerli çizgi film sektöründe oldukça bilinen ve beğenilenler arasında ilk sıralarda yer alan Kral Şakir karakterleri ve isimleri özellikle çocuklar ve genç izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Kral Şakir karakterleri hangileri? Detaylı yanıtlar yazımızın devamında yer almakta…

Kral Şakir Karakterleri - Kral Şakir Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Çizgi filmler çoğunlukla çocuklara hitap etse bile günümüzde eğlenceli senaryolarla yetişkinlerin de ilgisine mazhar olmaktadır. Hayli eğlenceli çizgi filmler arasında Kral Şakir isimli yerli çizgi filmi serisi de yer almakta, özellikle çocukların dikkatini çekmektedir. Peki, bu kadar sevilen Kral Şakir'deki karakterlerin isimleri nelerdir? Bu sorunun yanıtlarına ile Kral Şakir karakterleri, Şakir'in ailesi ve arkadaşları hakkında detaylara içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

Kral Şakir Karakterleri Ve Özellikleri

Bir kedigiller ailesinin ilişkilerini ve maceralarını konu edinen Kral Şakir isimli çizgi film serisi, Türk çizgi film ve animasyon sektörünün en başarılı projelerinden birisi olmuştur. Kral Şakir'in yerli olması, bölüm senaryolarında kendi kültürümüze ait olaylar ve esprilere denk gelmemize, böylelikle daha da sevilerek izlenen bir çizgi film olmasına neden olmuştur. Kral Şakir'i bu kadar sevilen ve eğlenceli yapan karakterler ise şunlardır;

Şakir: Çizgi filmin adında da anlaşılacağı üzere Şakir çizgi filmin baş karakteridir. Babası aslan annesi kedi olan Şakir yavru bir aslandır, ailenin maceracı çocuğudur. Kafasında sürekli şapka takan Şakir aksiyona atılmaya bayılır, uzaya karşı bir ilgisi vardır.

Remzi: Şakir'in babasıdır, aynı oğlu gibi o da bir aslandır. Yetişkin bir aile babasıdır ancak oğlu gibi maceralara atılmaktan geri durmaz, çocuk gibidir.

Canan: Şakir'in kız kardeşi Canan bir kedidir, uyanık ve sempatik bir karakter olan Canan evin akıllı ve çalışkan çocuğudur.

Kadriye: Şakir ve Canan'ın annesi olan bu karakter tıpkı kızı gibi beyaz güzel bir kedidir. Eşi Remzi'ye göre daha sakin ve olgun olan Kadriye bir ev hanımıdır.

Necati: Şakir'in babası Remzi'nin en yakın arkadaşı olan bu karakter mor renkli bir fildir. Yemek yemeyi ve uyumayı çok sever. Hep unutkan, dağınıktır ve hayalperesttir, Şakir ve arkadaşı Remzi'yle aksiyonlara atılmayı sever.

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Kral Şakir Karakterleri - Kral Şakir Karakterleri İsimleri ve Özellikleri
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