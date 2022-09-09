İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Son dakika olayının ardından detayları merak edenler Kraliçe Elizabeth öldü mü, kaç yaşında öldü, yerine kim geçecek? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümüne ilişkin detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.
21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.
Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.