Haberler Yaşam Haberleri Krank Mili Nedir? Krank Mili Ne İşe Yarar, Bozulursa Ne Olur?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:50 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:50

Krank Mili Nedir? Krank Mili Ne İşe Yarar, Bozulursa Ne Olur?

Aracın motor bölmesinin önemli parçalarından biri de krank milidir. Krank mili nedir sorusu da bu kapsamda merak edilir. Konunun hassasiyet gerektiren hususlarından biri de krank mili bozulursa ne olur sorusudur. Krank mili nerede bulunur ya da neyin üzerinde döner sorusu da bu parçanın incelenmesinde merak edilen bir sorudur. Krank mili arızası belirtileri sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızın devamında derledik.

Krank Mili Nedir? Krank Mili Ne İşe Yarar, Bozulursa Ne Olur?

Krank mili nedir sorusu aracın motor parçaları içinde incelenen bir konudur. Krank mili bozulursa ne olur incelemesi ile de aracın arızalanması halinde alınacak tedbiri anlayabilirsiniz. Krank mili nerede bulunur veya neyin üzerinde döner soruları da konunun merak edilen başlıkları arasında sayılabilir. Krank mili, motor bölümünün önemli parçaları arasındadır. Krank mili arızası belirtileri yazımızın devamında.

Krank Mili Nedir?

Krank mili, aracın motor bölmesinde bulunan ana mil sistemidir. Araç motorundaki pistonlarda yanma neticesinde hareket enerjisi ortaya çıkar. Bu hareket enerjisini volant ile şanzımana aktaran parça krank milidir. Krank mili piston kolları ile motor bloğu arasında çalışır. Krank mili yataklarında ya da krank milinin tamamında arıza yaşanması halinde bu milin tamamının değişmesi gerekebilir.

Krank Mili Neyin Üzerinde Döner?

Krank mili ilk hareketi, pistonlardaki hareket kollarından alır. Döküm yapıya sahip olan bu parça "U" çıkıntıya sahiptir. Krank mili motor bölümünde yatay şekilde bulunur. Krank mili motora 90 derecelik açı ile bağlanır. Motor çalıştıktan sonra pistonlar aşağı yukarı dönmeye başlayınca krank mili de dönmeye başlar. Bu sayede üretilen doğrusal hareket, hareket enerjisine çevrilir. Aracın sorunsuz şekilde çalışması ve hareket etmesi için krank milinin sağlam olması çok önemlidir. Motorda çalışan tüm pistonlar krank miline bağlıdır. Oluşan momentler krank milinde toplanır ve şanzımana iletilir.

Krank mili Arızası belirtileri

Krank mili kolay kolay arıza yapacak bir parça değildir. Krank milinin görevini durumu genellikle aracın yağlama sisteminde sorun olduğunu gösterir. Yağlama yapmayan aracın yatakları krank milini hareket ettiremez. Bu da motorun komple revizyona girmesine neden olabilir. Motor yataklarının zaman içerisinde aşınması krank milinin görevini yapmasına engel olmaz.

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Krank Mili Nedir? Krank Mili Ne İşe Yarar, Bozulursa Ne Olur?
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