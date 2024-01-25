Haberler Yaşam Haberleri Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 11:30 Son Güncelleme: 25.1.2024 11:30

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı kredi kartı kullanıcılarının bilmesi gereken en temel bilgilerden bir tanesidir. Kredi kartları bir banka tarafından verilip sahibine belirli bir sınırda harcama yapma imkânı verir. Kredi kartı sahipleri eldeki kart sayesinde ödemelerini o an nakit paraları olmasa da yapabilir. Ödemelerin yapıldığı ayın sonunda da Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir ve nasıl hesaplanır konusundaki bilgilere ihtiyaç duyabilir.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, aylık ekstre ve hesap dönemi geldiğinde son derece önemli bir konudur. Kredi kartı sahipleri bankaların kendilerine vermiş oldukları limit dahilinde harcama yaptıkları zaman, ay sonu kart sahibine yaptığı harcamaların bir özeti çıkartılır ve asgari ödeme tutarı gösterilir. Bu noktada kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir ve nasıl hesaplarını bilmek çok önemli bir durum haline gelmektedir.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, en basit şekliyle kredi kartı borcunun o ay en az ödenmesi gereken yani "asgari" miktarıdır. Bankalar, müşterilerinden harcamalarının tamamını bir anda almak gibi bir talepte bulunmazlar. Bunun yerine asgari bir ücret çıkartıp, kullanıcının kartı kullanmaya devam edebilmesi için bu asgari bedeli ödemesini talep ederler.

Kredi kartı borcunun tamamını kapatmak ya da asgariyi ödemek kullanıcının kendisine bırakılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken esas nokta, kredi kartı ekstre borcunun devamlı asgarisi ödendiği taktirde kredi kartının toplam ekstresinin her ay belli bir faize tabi tutuluyor olmasıdır.

Yani kredi kartı borcunun çok uzun zaman sadece asgarisi ödenilir ve ekstre kapatılmazsa borç birikerek büyüyebilir. Bu nedenle acil durumlarda kredi kartının ekstresini ödeyip devam etmek, imkân olduğu dahilde de ekstrenin tamamını kapatmak gerekir.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?

BDDK'nın son yaptığı yeniliklere göre Türkiye'de kredi kartı asgari ödemesi, ekstrenin toplamının %20 ya da %40'ı olacak şekilde talep edilmektedir.

Eğer kredi kartının limiti 25.000 TL'nin altındaysa kullanıcılar o ay ekstre borçlarının sadece %20 kadarını ödemekle yükümlüdürler. Eğer kullanıcıların limitleri 25.000 Türk Lirasından daha fazlaysa her ay banka tarafından ekstre ile birlikte %40'lık bir asgari ödeme talep edilir.

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Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?
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