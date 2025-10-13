Haberler Yaşam Haberleri Kredi vaadiyle 127 milyonluk dolandırıcılık! 20 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.10.2025 21:00

Kredi vaadiyle 127 milyonluk dolandırıcılık! 20 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen vatandaşları hedef alarak 127 milyonluk haksız kazanç elde eden organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Kredi vaadiyle 127 milyonluk dolandırıcılık! 20 tutuklama

Yapılan operasyonla yakalanan 29 şüpheliden 20'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ağına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler kredi çekemeyen kişilere yardımcı olma vaadi vererek güven kazandı. Ardından bu kişilere ürün satışı yapılmış gibi göstererek sahte faturalar düzenlendi. Fatura bedellerinin tahsili için icra müdürlüklerine muvafakatname veren mağdurlar, şüphelilere para aktarılmasına neden oldu.

127 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Yapılan incelemelerde, bu yöntemle 369 vatandaşın mağdur edildiği ve şüphelilerin toplamda 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

20'Sİ TUTUKLANDI

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan 29 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi vaadiyle 127 milyonluk dolandırıcılık! 20 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz