Kreşte akılalmaz ihmal... Serviste kayboldu parkta bulundu

Antalya'da yaşayan Murat ve Aziza Ilgaz çiftinin 3 yaşındaki oğulları Göktuğ Ilgaz, geçen cuma sabahı 07.15'te Lara bölgesindeki kreşe gitmek üzere servise bindirildi. Ancak çocuk kreşte serviste görülmedi. Olay, öğretmeninin anne Aziza Ilgaz'a "Merhaba, bugün Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" diye yazmasıyla ortaya çıktı. Mesajı çalıştığı için ancak saat 15.00'te görebilen anne, yaşadığı korkuyla şoka girdi.Telaşa kapıldığını ve çok korktuğunu söyleyen anne, "Deli gibi oldum. Hemen eve geldim, eşimi aradım. Kreşin güvenlik kameralarına baktılar, hiç girmemiş. Servisteki şoför ve görevli nasıl indiğini fark etmemiş" dedi. Sabah her zamanki gibi oğlunu servise bıraktığını söyleyen baba Murat Ilgaz ise "Ne yapacağımızı bilmez haldeyken, Kepez Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaş bulmuş. Muhtara teslim etmiş, muhtarlıktan da Asayiş Çocuk Şube teslim almış" dedi. Olayla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.