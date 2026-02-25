Kripto haberleşme programıyla uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 26 Şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, örgütlerin kullanımında olan kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera , GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Şebekenin, kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi sonucu, suç örgütlerine, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman ülkemize zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları ve yasa dışı gelir elde edip, aklamaya çalıştıkları belirlendi.

9 TONUN ÜZERİNDE SEVKİYAT

Şebekenin yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edilirken, bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 9 tonun üzerinde olduğu belirtildi.

26 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma bürosu koordinesinde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 22 şüpheli için de kırmızı bülten çalışması başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelir ile kazanç sağladıkları ve paraları akladıkları ortaya çıktı. Bu kapsamda, 60 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, Toplam 135 adet taşınmaza, 47 adet motorlu taşıta, 1 adet ticari araç plakasına ve 42 şirketin ortaklık payına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.