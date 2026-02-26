Kripto haberleşmeyle 9 ton uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, eylemlere iştirak eden 64 şüpheli belirlendi. Bunlardan 14'ünün başka suçlardan cezaevinde, 22'sinin yurtdışında ve firari olduğu, 2'sinin vefat ettiği, 26'sının ise yurtiçinde bulunduğu kaydedildi. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışında oldukları belirlenen 22 kişi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 60 kişinin banka hesapları ve kripto varlıklarıyla birlikte 135 taşınmaz, 47 araç, bir ticari plaka ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

GPS DEVRE DIŞI

SORUŞTURMADA, örgütün uçtan uca şifreli mesajlaşma sağlayan ve özel hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalışan bir uygulama kullandığı tespit edildi. Bu cihazlarda mikrofon, kamera ve GPS'in devre dışı bırakıldığı belirlendi. Şebekenin, farklı ülkelerden uyuşturucuları Türkiye ve başka ülkelere sevk ettiği ortaya çıktı. Örgütün yurtiçinde ve dışında 30 ayrı sevkiyat gerçekleştirdiği, toplam uyuşturucunun 9 tonun üzerinde olduğu saptandı.