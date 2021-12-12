Kripto para borsası Bitrota vurgununun detayları ortaya çıktı! Mağdurlar tek tek anlattı

Ö.A, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kenan Altun, bazı çalışanları biz işin ciddiyetini kavrayalım diye Hatay'da bir ofis açtı. Bizi çok güzel kandırdılar. Hatta maddi durumu kötü olanlara ilk etapta lüks arabalar ve paralar kazandırdılar. Biz de bu paralar ve lüks araçlara inandık ve biz de güzel paralar kazanacağımızı düşündük. Ama işin bu şekilde olacağını bilseydik asla girmezdik. Umarım bu mağduriyetimiz en kısa zamanda giderilir"

Bitrota Mağdurları Vekili Avukat Sinan Keskin ise "Bitrota'da sistemde kayıtlı 82 bin mağdur bulunuyor. Aynı zamanda Doge Coin Mining sisteminde bin mağdur olarak yer almaktadır. Toplam zarar miktarı 2 milyar TL'yi buluyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına mağdurlar adına yapmış olduğumuz suç duyurusuna istinaden dosyada tutuklama kararı verildi. Bizde tutuklama kararını yerinde buluyoruz. Şikâyet dilekçemizde belirttiğimiz gibi diğer şüpheliler içinde gözaltı kararı verilerek bir an önce tutuklanmalarını ve bu dolandırıcıların mağdurlardan almış olduğu paraların mağdurlara ödenmesini talep ediyoruz" dedi.

Avukat Sinan Keskin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dolandırıcılar, genellikle lüks davetler, o davetlere katılan model ve mankenlerle mağdurların gözlerini boyuyorlar. Vatandaşlara tavsiyem daha çok borsanın işlem hacmine, teknik altyapısına bakmaları yönünde. Bunu haricinde yüksek kar vaadi bulunanlara itibar etmemelerini öneriyorum. Ayrıca önemli bir hususu daha belirtmek istiyorum. Küçükçekmece Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülmekte olan Doge Coin Mining soruşturmasında bulunan birçok şüpheliye Bitrota soruşturmasında da görmekteyiz. İki dosya arasındaki hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle savcılıktan dosyaların birleştirilmesini talep ettik. Bu dosya kapsamında gözaltı kararları verilerek tutuklama adeta ülkemizde organize bir çete halinde kriptoyu aracı kullanmak suretiyle vatandaşlarımızı 2 milyar TL'ye yakın bir tutar ile dolandıran bu yapılar mutlak suretle çökertilmelidir ki bir daha hiç kimse bu tip hadiselere tevessül etmesin"

BİTROTA NEDİR?

"Merkezi Kayseri'de olan, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan'ın 3 yıl önce kurduğu Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. isimli şirket, 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun çalışmaya girdi. Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Lüks ofislerin kurulduğu kentte, yüzlerce vatandaş, ortadan kaybolan şirket sahibi ve giriş yapılamayan sistemle beraber, binlerce lirasını kaybetti. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklandı.

