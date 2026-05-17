KTÜ’de 12. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) geleneksel hale gelen "12. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği", Kanuni Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Koru Otel ile Yabancı Diller Yüksekokulu iş birliğiyle, Bilim Kültür Sanat (BKS) Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte onlarca çocuk ve aileleri doyasıya eğlendi. Şenliğe; KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, akademisyenler, idari personel, üniversite öğrencileri ile çok sayıda aile katıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı etkinlik alanında çocuklar oyunlar oynarken aileler de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, çocukların mutluluğunun kendilerine umut verdiğini belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizlere büyük enerji verdi. Bu organizasyon sayesinde geleceğin KTÜ'lüleri ile bugünün KTÜ'lüleri buluştu. Çocuklarımızı ve ailelerini üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Şenlik kapsamında çeşitli çocuk oyunları, konserler, ikramlar, palyaço ve süper kahraman gösterileri düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikler, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

