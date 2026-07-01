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Giriş Tarihi: 1.07.2026

Kuaför kadın, Aziz Yıldırım’ın kızının evinde hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Kuaför kadın, Aziz Yıldırım’ın kızının evinde hayatını kaybetti
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın eski eşinden olan kızı Gülşah Yıldırım Goldi'nin evine manikür ve pedikür hizmeti vermek için giden 56 yaşındaki kadın kuaförü Derya Gündoğdu fenalaşarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, kuaför Derya Gündoğdu dün Gülşah Yıldırım Goldi'nin evine gitti. Evden ayrıldıktan sonra bahçe kapısında fenalaşıp düşen Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gündoğdu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kuaför kadın, Aziz Yıldırım’ın kızının evinde hayatını kaybetti
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