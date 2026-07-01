Kuaför kadın, Aziz Yıldırım’ın kızının evinde hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın eski eşinden olan kızı Gülşah Yıldırım Goldi'nin evine manikür ve pedikür hizmeti vermek için giden 56 yaşındaki kadın kuaförü Derya Gündoğdu fenalaşarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, kuaför Derya Gündoğdu dün Gülşah Yıldırım Goldi'nin evine gitti. Evden ayrıldıktan sonra bahçe kapısında fenalaşıp düşen Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gündoğdu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.